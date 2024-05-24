Економіка Німеччини уникла рецесії завдяки будівництву й торгівлі

Будівництво та торгівля допомогли Німеччині на початку року уникнути рецесії, що запустило початок відновлення найбільшої економіки ЄС. Про це пише Bloomberg.

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Будівельна активність цьогоріч в Німеччині була підтримана теплою зимовою погодою в першому кварталі, що допомогло збільшити валовий внутрішній продукт на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Також чистий експорт сприяв зростанню, тоді як внутрішній попит стримувався зниженням державних і приватних витрат.

«Останні дані свідчать про те, що найбільша економіка Європи може підтримати — і, можливо, навіть посилити — імпульс, який вона нарощує. Довіра серед споживачів, бізнесу та інвесторів покращується, а активність приватного сектору в травні зросла найшвидшими темпами за рік», — йдеться в повідомленні.

Крім того, споживачі можуть незабаром допомогти прискорити зростання економіки, оскільки інфляція ледь перевищує 2%, заробітні плати різко зростають, а ринок праці залишається стабільним.

Опитані агентством аналітики бачать зростання ВВП на 0,1% у другому кварталі, тоді як Бундесбанк прогнозує невеликий приріст.