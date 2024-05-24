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24 травня 2024, 14:37

Економіка Німеччини уникла рецесії завдяки будівництву й торгівлі

Будівництво та торгівля допомогли Німеччині на початку року уникнути рецесії, що запустило початок відновлення найбільшої економіки ЄС. Про це пише Bloomberg.

Будівництво та торгівля допомогли Німеччині на початку року уникнути рецесії, що запустило початок відновлення найбільшої економіки ЄС.

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Будівельна активність цьогоріч в Німеччині була підтримана теплою зимовою погодою в першому кварталі, що допомогло збільшити валовий внутрішній продукт на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями. Також чистий експорт сприяв зростанню, тоді як внутрішній попит стримувався зниженням державних і приватних витрат.

«Останні дані свідчать про те, що найбільша економіка Європи може підтримати — і, можливо, навіть посилити — імпульс, який вона нарощує. Довіра серед споживачів, бізнесу та інвесторів покращується, а активність приватного сектору в травні зросла найшвидшими темпами за рік», — йдеться в повідомленні.

Крім того, споживачі можуть незабаром допомогти прискорити зростання економіки, оскільки інфляція ледь перевищує 2%, заробітні плати різко зростають, а ринок праці залишається стабільним.

Опитані агентством аналітики бачать зростання ВВП на 0,1% у другому кварталі, тоді як Бундесбанк прогнозує невеликий приріст.

Джерело: Мінфін
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