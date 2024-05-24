Японія запровадила санкції проти дев’яти російських компаній за постачання зброї з КНДР

Японія запроваджує санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з росії, а також двох компаній з Кіпру за постачання зброї з Північної Кореї. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.

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Під японські санкції потрапив зокрема генеральний директор російської державної авіакомпанії «224-й льотний загін» Володимир Міхейчик та власне саме підприємство. Також — російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації рф.

Японія в рамках санкцій проти росії також запровадила обмеження проти кіпрських компаній IBEX Shipping та Azia Shipping.

Санкції передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.

«Уряд Японії рішуче засудив закупівлю росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї, і може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2024 року влада Японії ухвалила рішення розширити санкції проти рф і поповнити списки товарів, заборонених до ввезення в росію.