Законопроєкт про заборону CBDC у США, MetaMask працює над інтеграцією біткоїна: що нового на ринку

Палата представників схвалила законопроєкт про заборону CBDC у США

Палата представників схвалила законопроєкт «Про протидію нагляду за цифровою валютою центробанку (CBDC)». Він націлений на те, щоб заборонити Федеральній резервній системі США (ФРС) просувати ініціативи з випуску цифрового долара.

«За» проголосували 216 законодавців, «проти» — 192. Ініціативу підтримали тільки три демократи та 213 республіканців.

«Понад два роки ми працювали над просуванням, розширенням підтримки та ухваленням цього важливого біля, який не дасть змоги бюрократам використовувати інструмент фінансового спостереження, щоб фундаментально підірвати наші американські цінності», заявив член Конгресу Том Еммер, який є авторомсданого законопроєкту.

Після схвалення в Палаті представників білль має пройти голосування в Сенаті.

MetaMask працює над інтеграцією біткоїна — ЗМІ

Популярний Ethereum-гаманець MetaMask готується додати підтримку біткоїна. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на джерела.

За словами інсайдерів, розробники сподіваються розгорнути неназване рішення протягом місяця, проте плани можуть змінитися.

Спочатку можливості взаємодії з біткоїном можуть бути обмежені, але з часом їх розширять.

«Ми натхнені прагненням MetaMask охопити мультичейн-світ Web3… Хоча наразі ми не можемо підтвердити будь-які терміни конкретних розробок, ми постійно працюємо над інноваціями», — заявив CEO компанії-розробника гаманця ConsenSys Джо Любін, порадивши стежити за оновленнями.

MetaMask підтримує Ethereum, L2-протоколи і EVM-сумісні мережі, на кшталт Avalanche, Polygon, Optimism і Arbitrum. Біткоїн не належить до цього переліку, проте існує обхідний шлях у вигляді «обгорнутого» BTC стандарту ERC-20.

Розробники гаманця вже тривалий час працюють над впровадженням мультичейн-підтримки. У вересні 2023 року MetaMask представив функцію Snaps, яка спрямована на розширення застосунку за межі EVM-мереж.

Завдяки нововведенню з’явилася можливість налаштування кросчейн-мостів між різними блокчейнами, включно з біткойнами, Solana, Avalanche і StarkNet.

Ймовірно, у майбутньому оновленні взаємодію з мережами спростять для кінцевих користувачів. Поки що інтеграція Snaps вимагає більш комплексного налаштування.

Американський банкір визнав себе винним у крадіжці $47 мільйонів для інвестицій у криптовалюту

Колишній CEO банку Heartland Tri-State Bank Шейн Хейнс визнав себе винним у крадіжці $47,1 млн клієнтських коштів, що призвело до краху організації. Ці гроші він витратив на купівлю криптоактивів. Про це повідомляє Incrypted.

Мін'юст США висунув звинувачення Хейнсу в лютому 2024 року.

Згідно з матеріалами справи, він використовував кошти клієнтів банку, місцевої церкви та інвестиційного клубу для того, щоб купити криптоактиви. Гейнс здійснив щонайменше 10 переказів на загальну суму в $47,1 млн у період із травня до липня 2023 року. Кошти осіли на рахунках третіх осіб.

Унаслідок його дій Heartland Tri-State Bank закрився. Пізніше його продали контрагенту Dream First Bank, а депозити клієнтів погасила Федеральна корпорація зі страхування вкладів.

Правоохоронці припускали, що Гейнс став жертвою шахраїв. Однак суд вирішив інакше. Прокурор Кейт Брубахер назвала його «брехуном і маніпулятором».

Йому загрожує до 30 років в’язниці. Остаточний вирок суд винесе 8 серпня 2024 року.

Загальна капіталізація стейблкоїнів перевищила $160 мільярдів

Сукупна ринкова капіталізація «стабільних монет» подолала рубіж у $160 млрд. Про це заявили аналітики Nansen.

Збільшення показника означає надходження «нових грошей» у сегмент, зростання попиту на стейблкоїни. Це, на їхнє переконання, бичачий фактор.

Експерти Coin98 зазначили, що з початку року загальна ринкова капіталізація «стабільних монет» зросла на $30 млрд. Зокрема: USDT — +$19,7 млрд, USDC — +$8,7 млрд.

У сегменті, як і раніше, лідирує USDT від Tether — його капіталізація перевищує $110 млрд. Відповідний показник USDC — $32,5 млрд. На третьому місці — DAI від MakerDAO — $5,2 млрд.