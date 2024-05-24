Законопроєкт про заборону CBDC у США, MetaMask працює над інтеграцією біткоїна: що нового на ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2024, 12:14

Законопроєкт про заборону CBDC у США, MetaMask працює над інтеграцією біткоїна: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Палата представників схвалила законопроєкт про заборону CBDC у США

Палата представників схвалила законопроєкт «Про протидію нагляду за цифровою валютою центробанку (CBDC)». Він націлений на те, щоб заборонити Федеральній резервній системі США (ФРС) просувати ініціативи з випуску цифрового долара.

«За» проголосували 216 законодавців, «проти» — 192. Ініціативу підтримали тільки три демократи та 213 республіканців.

«Понад два роки ми працювали над просуванням, розширенням підтримки та ухваленням цього важливого біля, який не дасть змоги бюрократам використовувати інструмент фінансового спостереження, щоб фундаментально підірвати наші американські цінності», заявив член Конгресу Том Еммер, який є авторомсданого законопроєкту.

Після схвалення в Палаті представників білль має пройти голосування в Сенаті.

MetaMask працює над інтеграцією біткоїна — ЗМІ

Популярний Ethereum-гаманець MetaMask готується додати підтримку біткоїна. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на джерела.

За словами інсайдерів, розробники сподіваються розгорнути неназване рішення протягом місяця, проте плани можуть змінитися.

Спочатку можливості взаємодії з біткоїном можуть бути обмежені, але з часом їх розширять.

«Ми натхнені прагненням MetaMask охопити мультичейн-світ Web3… Хоча наразі ми не можемо підтвердити будь-які терміни конкретних розробок, ми постійно працюємо над інноваціями», — заявив CEO компанії-розробника гаманця ConsenSys Джо Любін, порадивши стежити за оновленнями.

MetaMask підтримує Ethereum, L2-протоколи і EVM-сумісні мережі, на кшталт Avalanche, Polygon, Optimism і Arbitrum. Біткоїн не належить до цього переліку, проте існує обхідний шлях у вигляді «обгорнутого» BTC стандарту ERC-20.

Розробники гаманця вже тривалий час працюють над впровадженням мультичейн-підтримки. У вересні 2023 року MetaMask представив функцію Snaps, яка спрямована на розширення застосунку за межі EVM-мереж.

Завдяки нововведенню з’явилася можливість налаштування кросчейн-мостів між різними блокчейнами, включно з біткойнами, Solana, Avalanche і StarkNet.

Ймовірно, у майбутньому оновленні взаємодію з мережами спростять для кінцевих користувачів. Поки що інтеграція Snaps вимагає більш комплексного налаштування.

Американський банкір визнав себе винним у крадіжці $47 мільйонів для інвестицій у криптовалюту

Колишній CEO банку Heartland Tri-State Bank Шейн Хейнс визнав себе винним у крадіжці $47,1 млн клієнтських коштів, що призвело до краху організації. Ці гроші він витратив на купівлю криптоактивів. Про це повідомляє Incrypted.

Мін'юст США висунув звинувачення Хейнсу в лютому 2024 року.

Згідно з матеріалами справи, він використовував кошти клієнтів банку, місцевої церкви та інвестиційного клубу для того, щоб купити криптоактиви. Гейнс здійснив щонайменше 10 переказів на загальну суму в $47,1 млн у період із травня до липня 2023 року. Кошти осіли на рахунках третіх осіб.

Унаслідок його дій Heartland Tri-State Bank закрився. Пізніше його продали контрагенту Dream First Bank, а депозити клієнтів погасила Федеральна корпорація зі страхування вкладів.

Правоохоронці припускали, що Гейнс став жертвою шахраїв. Однак суд вирішив інакше. Прокурор Кейт Брубахер назвала його «брехуном і маніпулятором».

Йому загрожує до 30 років в’язниці. Остаточний вирок суд винесе 8 серпня 2024 року.

Загальна капіталізація стейблкоїнів перевищила $160 мільярдів

Сукупна ринкова капіталізація «стабільних монет» подолала рубіж у $160 млрд. Про це заявили аналітики Nansen.

Збільшення показника означає надходження «нових грошей» у сегмент, зростання попиту на стейблкоїни. Це, на їхнє переконання, бичачий фактор.

Експерти Coin98 зазначили, що з початку року загальна ринкова капіталізація «стабільних монет» зросла на $30 млрд. Зокрема: USDT — +$19,7 млрд, USDC — +$8,7 млрд.

У сегменті, як і раніше, лідирує USDT від Tether — його капіталізація перевищує $110 млрд. Відповідний показник USDC — $32,5 млрд. На третьому місці — DAI від MakerDAO — $5,2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами