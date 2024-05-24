Заможні українські біженці стимулюють ріст ринку розкоші в Польщі

Ринок предметів розкоші у Польщі у 2023 році виріс до 42,4 млрд злотих ($10,8 млрд), з яких понад половину становлять автомобілі. Ринок стимулювали багаті біженці з України, йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG, передає Liga.net.

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Майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на автомобілі преміумкласу та класу люкс. На другому місці — розкішні готелі та СПА, на третьому — одяг і аксесуари.

Зростання ринку становило 12,2%, обігнавши інфляцію (11,4%).

На думку авторів звіту, таке зростання частково забезпечили українці.

«Цікаво, що попри підвищення податкового порогу, зросла кількість людей, які заробляють понад 120 000 злотих на рік. Таке збільшення можна пояснити, з-поміж іншого, високою інфляцією та значним зростанням зарплати. Крім того, наплив до Польщі громадян України, які працюють у міжнародних корпораціях і гарно заробляють, також міг сприяти такому зростанню», — прокоментував результати дослідження Анджей Марчак, партнер KPMG.