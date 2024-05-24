Графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні до кінця доби (оновлено)

Сьогодні, 24 травня, Укренерго вводить цілодобові обмеження споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів по всій території України. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується», — йдеться у повідомленні.

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Енергетики покращили свій прогноз з відключення електрики, — з 11 до 14 обмеження споживання не буде.

«НЕК Укренерго вкотре покращує свій денний прогноз — з 11 до 14 без відключень», — заявив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Причина

Причина обмеження споживання електроенергії — дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності.

«Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії», — зазначили в Укренерго.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

«Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», — підкреслили в Укренерго.

Атаки рф

В компанії також Нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Аварійна допомога

Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 15 315 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.