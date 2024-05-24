З початку великої війни Україна отримала від партнерів понад $85 мільярдів підтримки

З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки. Про це заявила заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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«З лютого 2022 року завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами залучено понад $85,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, водночас використовуючи всі внутрішні ресурси на безпеку та оборону країни», — сказала Зикова.

Вона зазначила, що у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня, але завдяки вжитим заходам Україна успішно пройшла цей період.

Однак згодом допомога відновилася і у 2024 році Україна вже залучила близько $11,8 млрд від ЄС, МВФ, Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії, додала Зикова.