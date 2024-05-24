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24 травня 2024, 9:44

З початку великої війни Україна отримала від партнерів понад $85 мільярдів підтримки

З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки. Про це заявила заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова, повідомляє пресслужба Мінфіну.

З початку повномашстабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки.
Фото: pixabay.com

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«З лютого 2022 року завдяки плідній співпраці з міжнародними партнерами залучено понад $85,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету, водночас використовуючи всі внутрішні ресурси на безпеку та оборону країни», — сказала Зикова.

Вона зазначила, що у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня, але завдяки вжитим заходам Україна успішно пройшла цей період.

Однак згодом допомога відновилася і у 2024 році Україна вже залучила близько $11,8 млрд від ЄС, МВФ, Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії, додала Зикова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 травня 2024, 9:50
#
Знайшли чим вихвалятись (як дорого ми продаємо життя людей:(
+
0
Vadym Smirnov
Vadym Smirnov
24 травня 2024, 9:57
#
А партнери отримали від України, гори трупів і сотні тисяч біженців
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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 травня 2024, 10:08
#
Гори трупів отримали батьки та рідні бідного населення, а партнери отримали роботячщих біженців які готові працювати за копійки
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