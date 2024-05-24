Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 498 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 травня 2024, 8:22
Втрати ворога за 23 травня: 1 240 російських окупантів, 13 танків, 10 БПЛА та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 498940 (+1240) осіб,
- танків — 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 14775 (+27) од,
- артилерійських систем — 12902 (+42) од,
- РСЗВ — 1080 (+3) од,
- засоби ППО — 813 (+0) од,
- літаків — 356 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10401 (+10),
- крилаті ракети — 2209 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17569 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2101 (+7).
Джерело: Мінфін
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