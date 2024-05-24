THE FIVE Hotel. Що відомо про преміальний проєкт в Ужгороді від SENSAR Development, Ribas Hotel Group

За останні роки на українському ринку дохідної нерухомості спостерігається справжній бум. Високі показники дохідності та окупності, стабільний прибуток та здебільшого централізоване управління створили для інвесторів сприятливі умови, щоб примножувати власний капітал.

Активним учасником таких динамічних трансформацій на ринку нерухомості України стала компанія SENSAR Development. Проєкти дохідної нерухомості компанія реалізує або вже реалізувала у Львові, Яремче та Славсько. І зараз вона розпочинає будівництво свого нового проєкту, який нещодавно презентувала у Києві та Ужгороді.

THE FIVE Hotel — 16-поверховий готель преміального класу з власним SPA комплексом та видовим рестораном, що відкриває неймовірні краєвиди старовинного Ужгорода.

Готель розташований у центрі міста та матиме насичену внутрішню інфраструктуру. Окрім ресторану та SPA з басейном, тут будуть власний паркінг, конференц-зал для проведення різних заходів, облаштовані дитячі кімнати та корисна комерція на першому поверсі.

Для команди SENSAR було важливо відобразити ідентичність Ужгорода в концепті дизайну THE FIVE Hotel, тому проєкт вийшов особливим як зовні, так і всередині. Серед 140 номерів від 20 до 40 кв.м будуть апартаменти різного класу. А також — Insta Apartments, ексклюзивні яскраві номери з сучасним вираженням стилістики патернів міста.

«Для нас важливо було сформувати продукт, що відповідав би актуальним запитам як інвесторів, так і кінцевих користувачів. Тому тут є все для якісного відпочинку: від інфраструктури THE FIVE до висококласного сервісу. Тому ми бачимо великий потенціал цього проєкту», — зазначив Марк Марченко, засновник, CEO SENSAR Development.

Після будівництва проєкт буде передано до управління національного готельного оператора Ribas Hotels Group. Досвідчене керівництво надасть інвестору заповненість готелю — 50% за рік в середньому, прогнозований чистий прибуток — 7809$ в рік, капіталізацію за два роки — 49,13%, дохідність — 16,9% річних та окупність інвестицій до 6-ти років.

Наразі компанія тільки розпочала будівництво THE FIVE Hotel та наголошує про найвигіднішу пропозицію на старті початку будівництва етапі котловану. Бажаєте отримати детальну інформацію про проєкт? — Звертайтесь за телефоном: (066) 707 0908, (068) 707 0908.