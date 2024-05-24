THE FIVE Hotel. Що відомо про преміальний проєкт в Ужгороді від SENSAR Development, Ribas Hotel Group

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2024, 10:00

THE FIVE Hotel. Що відомо про преміальний проєкт в Ужгороді від SENSAR Development, Ribas Hotel Group

За останні роки на українському ринку дохідної нерухомості спостерігається справжній бум. Високі показники дохідності та окупності, стабільний прибуток та здебільшого централізоване управління створили для інвесторів сприятливі умови, щоб примножувати власний капітал.

Активним учасником таких динамічних трансформацій на ринку нерухомості України стала компанія SENSAR Development. Проєкти дохідної нерухомості компанія реалізує або вже реалізувала у Львові, Яремче та Славсько. І зараз вона розпочинає будівництво свого нового проєкту, який нещодавно презентувала у Києві та Ужгороді.

THE FIVE Hotel — 16-поверховий готель преміального класу з власним SPA комплексом та видовим рестораном, що відкриває неймовірні краєвиди старовинного Ужгорода.

Готель розташований у центрі міста та матиме насичену внутрішню інфраструктуру. Окрім ресторану та SPA з басейном, тут будуть власний паркінг, конференц-зал для проведення різних заходів, облаштовані дитячі кімнати та корисна комерція на першому поверсі.

Для команди SENSAR було важливо відобразити ідентичність Ужгорода в концепті дизайну THE FIVE Hotel, тому проєкт вийшов особливим як зовні, так і всередині. Серед 140 номерів від 20 до 40 кв.м будуть апартаменти різного класу. А також — Insta Apartments, ексклюзивні яскраві номери з сучасним вираженням стилістики патернів міста.

«Для нас важливо було сформувати продукт, що відповідав би актуальним запитам як інвесторів, так і кінцевих користувачів. Тому тут є все для якісного відпочинку: від інфраструктури THE FIVE до висококласного сервісу. Тому ми бачимо великий потенціал цього проєкту», — зазначив Марк Марченко, засновник, CEO SENSAR Development.

Після будівництва проєкт буде передано до управління національного готельного оператора Ribas Hotels Group. Досвідчене керівництво надасть інвестору заповненість готелю — 50% за рік в середньому, прогнозований чистий прибуток — 7809$ в рік, капіталізацію за два роки — 49,13%, дохідність — 16,9% річних та окупність інвестицій до 6-ти років.

Наразі компанія тільки розпочала будівництво THE FIVE Hotel та наголошує про найвигіднішу пропозицію на старті початку будівництва етапі котловану. Бажаєте отримати детальну інформацію про проєкт? — Звертайтесь за телефоном: (066) 707 0908, (068) 707 0908.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами