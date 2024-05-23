НБУ презентував пам’ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент»

У Національному банку 23 травня 2024 року відбулася презентація пам’ятних монет «Орьнек. Кримськотатарський орнамент».

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Кому присвячена

Нові пам’ятні монети присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України. У 2021 році орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Дизайн монет

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), чарівної майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef).

На реверсі монет на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності.

Пам’ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» продовжують серію «Українська спадщина».

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «пруф», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г, діаметр — 38,6 мм. Гурт монети — гладкий із заглибленими написами.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Гурт монети — рифлений.

Де придбати

Монети поступово реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку і банками-дистриб'юторами (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.