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23 травня 2024, 16:34

18 млн жителів США користувалися криптовалютою у 2023 році

7% опитаних американців володіли або користувалися криптовалютою у 2023 році. Про це йдеться в дослідженні економіки домогосподарств і прийняття рішень (SHED), проведеному Федеральною резервною системою США, пише incrypted.

7% опитаних американців володіли або користувалися криптовалютою у 2023 році.
Фото:depositphotos

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Що відомо

У жовтні 2023 року ФРС провела опитування серед понад 11 000 жителів США старше 18 років. Воно присвячене доходам і витратам, зайнятості, інвестиціям та іншим фінансовим питанням.

Результати дослідження засвідчили, що тільки 7 зі 100 дорослих громадян країни володіли цифровими активами у 2023 році.

ФРС зіставила вибірку з результатами перепису населення в березні 2023 року, згідно з яким у США проживають 258 млн осіб, старших за 18 років. Відомство дійшло висновку, що криптовалютами користувалися 18 млн жителів країни.

Примітно, у 2022 році кількість дорослих громадян США, які володіють цифровими активами, була вищою і становила 10%. У 2021 році цей показник сягнув 12%, ідеться у звіті.

Згідно з даними ФРС, тільки 1% дорослих заявив, що використовував криптовалюту як платіжний засіб. Це вдвічі менше, ніж у 2022 році. У більшості випадків, американці зберігають віртуальні активи як інвестиції, зазначили аналітики.

Також було встановлено, що жителі США віком від 30 до 44 років становлять найбільшу частку користувачів криптовалют. Також аналітики з’ясували, що чоловіки користувалися цифровими активами втричі частіше, ніж жінки.

Результати дослідження ФРС розходяться з даними Coinbase, згідно з якими 52% дорослого населення шукають альтернативу традиційним фінансам. Також у компанії заявили, що 425 млн людей у світі користуються криптовалютами.

Джерело: Мінфін
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