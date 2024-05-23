Котирування Viasat просіли на тлі погіршення перспектив доходів

Компанія Viasat очікує, що її виторг не зможе виправдати очікувань аналітиків. Вона прогнозує зниження темпів розвитку сегмента супутникових сервісів. Через це котирування фірми 22 травня просіли на 16,7%. Фірма також розраховує на падіння доходів супутникових сервісів, оскільки її американський бізнес змушений конкурувати з постачальниками послуг бездротового зв'язку, як от T-Mobile US. Вони надають більш доступні тарифні плани, зазначають експерти LBLV .

Зараз Viasat змінює пріоритет на мобільний бізнес, який надає доступ до супутникового зв'язку різним урядовим структурам. Фірма, яка обслуговує американську владу, у 2023-му придбала конкурента Inmarsat з Великої Британії за $7,3 мільярда.

Також Viasat намагається покращити сервіси супутникового та наземного зв'язку. Але на компанію тиснуть нестабільна економічна ситуація та жорстка конкуренція з такими постачальниками супутникових послуг, як Starlink.

Деталі фінансового звіту Viasat

Голова фірми зазначив, що влада не поспішає розраховувати на одного партнера, щоб захиститися від залежності. Viasat є суперником для Intelsat, L3Harris Technologies, EchoStar та інших компаній. Її підрозділ, який обслуговує державні послуги, за квартал вторгував $385,8 мільйона (зростання на 77% рік до року). Аналітики очікували, що цей показник дорівнюватиме $340 мільйонам.

Viasat прогнозує, що її виторг 2025-го майже не зміниться рік до року. Експерти lblv.com очікували підвищення на 7%, до $4,57 мільярда. Виторг фірми в сегменті супутникового зв'язку за IV квартал досягнув $1,15 мільярда, що трохи вище за прогноз на рівні $1,09 мільярда. Її збиток склав $0,8 на цінний папір. Роком раніше вона отримала прибуток, що становив $15,56 на акцію. Чистий збиток за квартал від операцій збільшився до $90 мільйонів проти торішніх $62 мільйонів. Цьому сприяли вищі відсоткові витрати.

Максим Захаров, фінансовий аналітик LBLV