З 00:00 до 24:00 23 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
Укренерго: В Україні до кінця доби діятимуть графіки відключень світла
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Графіки відключень
Як зазначили в Укренерго, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Причина
У енергетичній компанії зауважили, що «причина подовження терміну дії обмежень — прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту».
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.
В Укренерго нагадали, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
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