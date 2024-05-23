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23 травня 2024, 12:32

Укренерго: В Україні до кінця доби діятимуть графіки відключень світла

З 00:00 до 24:00 23 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

З 00:00 до 24:00 23 травня в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Фото:depositphotos

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Графіки відключень

Як зазначили в Укренерго, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Причина

У енергетичній компанії зауважили, що «причина подовження терміну дії обмежень — прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту».

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

В Укренерго нагадали, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
23 травня 2024, 13:48
#
От же ж брехуни тим часом іде продажа закордон.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 травня 2024, 14:39
#
Та пофіг ми всеодно проти підвищення ціни на електрику навіть якщо місяць невключатимете.
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