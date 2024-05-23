Курс валют на 23 травня: долар в банках додав п'ять копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу 2 копійки. Євро додало 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,70−40,15 грн. Євро купують за 43,00 грн, а продають за 43,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,05−40,15, євро — 43,47−43,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,82−39,86 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,12−43,14 грн/євро.

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