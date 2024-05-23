Палата представників США схвалила законопроєкт про класифікацію криптоактивів: що нового на ринку

Палата представників США схвалила законопроєкт про класифікацію криптоактивів

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт «Про фінансові інновації та технології для XXI століття», який містить правила для цифрових товарів, торгівлі віртуальними активами, вимоги до реєстрації брокерів віртуальних активів, дилерів та торгових систем.

«За» висловилися 279 законодавців, «проти» — 136. Примітно, білль отримав широку двопартійну підтримку, попри зауваження Джо Байдена, який представляє демократів.

Законопроєкт покликаний закласти основу нормативно-правового регулювання сектора. Він також запровадить механізм визначення криптоактивів залежно від низки чинників, включно зі ступенем децентралізації. Його внесли на розгляд до Конгресу в липні 2023 року.

Генеральний директор криптобіржі Coinbase Браян Армстронг назвав дане голосування історичним моментом. Він вважає, що це перший крок до чіткого регулювання галузі в США.

До цього в США не було закону про регулювання віртуальних активів — підхід був як до цінних паперів.

Варто зазначити, що президент США Джо Байден виступив проти законопроєкту, але не став погрожувати правом вето.

BlackRock прибрала стейкінг із заявки на спотовий Ethereum-ETF

Біржа Nasdaq направила до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) виправлену форму 19b-4 на реєстрацію спотового Ethereum-ETF від компанії BlackRock. Головна зміна в ній — відсутність стейкінгу. Інформацію підтвердив аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт.

BlackRock не єдиний емітент ETF, який прибрав цей пункт зі своєї заявки. Так само вчинили, наприклад, компанії Ark Invest і 21Shares.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) має оголосити своє рішення щодо спотових Ethereum-ETF 23 травня 2024 року. Експерти оцінюють імовірність запуску нової категорії біржових фондів у 75%.

Інвестор заробив понад $3,4 мільйона на мемкоїні PEPE

Невідомий інвестор заробив понад $3,4 млн завдяки інвестиціям в мемкоїн Pepe Coin (PEPE). Про це повідомляє аналітична компанія Lookonchain.

15 квітня 2023 року трейдер придбав 324,9 млрд PEPE за 0,22 ETH ($462 на той момент). 21 травня 2024 року він вирішив продати 182,9 млрд PEPE за $3,4 млн. Таким чином, йому вдалося збільшити свій депозит у 7368 разів за трохи більше ніж рік.

Сьогодні, 23 травня, мемкоїн Pepe Coin оновив історичний максимум на позначці в $0,00001442. На момент написання новини актив торгується на рівні $0,00001419. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

В Гонконзі Worldcoin звинуватили у порушенні правил конфіденційності — ЗМІ

Управління уповноваженого з питань конфіденційності персональних даних (PCPD) у Гонконзі завершило розслідування у справі Worldcoin. Відомство дійшло висновку, що діяльність Wordcoin порушує «Постанову про конфіденційність». Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Результати розслідування засвідчили, що Worldcoin порушує принципи захисту даних щодо збору, зберігання, доступу та виправлення особистої інформації.

«Особисті дані користувачів зберігатимуться до десяти років для навчання моделі ШІ процесу перевірки особистості. PCPD вважає, що цей термін занадто великий і є порушенням постанови про конфіденційність», — йдеться в повідомленні відомства.

Управління зазначило, що до або під час сканування учасники не були чітко проінформовані про мету збору даних і права користувачів. До того ж, «Заява про конфіденційність» і форма згоди на збір біометричних даних не перекладені китайською мовою, що також є порушенням.

У зв’язку з цим PCPD ухвалило, що Worldcoin зобов’язаний припинити збір даних з використанням пристроїв сканування райдужної оболонки очей та облич громадян Гонконгу.

Нагадаємо, Worldcoin — це протокол, який пропонує функції верифікації, зберігання цифрових активів і взаєморозрахунків. Платформа складається з трьох основних компонентів — токена WLD, додатка World App і біометричного ідентифікатора World ID.

Джерело стверджує, що в рамках розслідування представники PCPD відвідали шість пунктів Worldcoin. Компанія підтвердила, що під час своєї роботи вона провела ідентифікацію обличчя і райдужної оболонки 8302 осіб.