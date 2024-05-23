Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 497 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 травня 2024, 8:10
Втрати ворога за 22 травня: 1 330 російських окупантів, 11 танків, 45 БПЛА та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 497700 (+1330) осіб / persons,
- танків / tanks — 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин / APV — 14748 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 12860 (+40) од,
- РСЗВ / MLRS — 1077 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 813 (+1) од,
- літаків / aircraft — 355 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 10391 (+45),
- крилаті ракети / cruise missiles — 2209 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats — 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 2094 (+4)
Джерело: Мінфін
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