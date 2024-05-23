Глава SEC Генслер розкритикував законопроєкт щодо структури крипторинку США

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявив , що запропонований законопроєкт про структуру криптовалютного ринку США виключає визначення цифрових активів як цінних паперів і тому становить серйозну небезпеку для інвесторів.

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Що відомо

Гері Генслер нарікає, що у разі ухвалення закону цифрові активи та будь-які інвестиційні контракти, засновані на технологіях блокчейну, вийдуть з-під регуляторного нагляду SEC.

«Закон про структуру криптовалютного ринку США створить нові прогалини регулювання криптовалютної галузі та підірве десятиліття прецедентів щодо нагляду за інвестиційними контрактами. Це піддасть інвесторів і ринки капіталу потенційно незмірному ризику», — лякає чиновник.

Записані в законопроєкт права криптофірм із самостійної сертифікації криптоінвестицій та продуктів як «децентралізованих цифрових товарів» знижують здатність відомства заперечувати подібні самосертифікати, дозволяючи порушникам правил уникнути відповідальності та перевірки з боку SEC, каже голова Комісії.

Водночас законопроєкт виключає криптовалютну торгову платформу з визначення біржі та виводить за межу історично перевірених рамок, наприклад, таких як тест Хауї. Що зрештою наражають інвесторів на непрогнозований ризик, вважає Генслер.

Нагадаємо

Раніше голова SEC в інтерв'ю CNBC Squawk Box заявив, що, незважаючи на численні вимоги відомства, що регулюють, криптовалютні компанії продовжують приховувати від інвесторів справжню приналежність своїх цифрових активів до ринку цінних паперів.