Банки Монголії почали блокувати розрахунки з росією слідом за Китаєм та Туреччиною

Фінансова блокада росії країнами, які кремль називає «дружніми», продовжує посилюватись. Слідом за Туреччиною, ОАЕ та Китаєм проблеми з платежами у російських компаній виникли у Монголії. Про це у середу на конференції «Перспективи розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва Монголії та країн ЄАЕС» розповів керівник міжнародної лабораторії дослідження зовнішньої торгівлі РАНХіГС Олександр Кнобель, пише Moscowtimes.

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Що відомо

За його словами, монгольські банки побоюються ризику вторинних санкцій США — тобто заходів за порушення чинного санкційного режиму. У грудні американський Мінфін отримав додаткові повноваження, які дозволяють йому відрізати від фінансової системи США будь-який банк світу, який сприяє російському ВПК.



«Цю проблему необхідно вирішувати на двосторонньому рівні», — заявив Кнобель. Однак поки що дипломатичні зусилля російського МЗС і кремля не принесли плодів.

Нагадаємо

Переговори з Туреччиною, банки якої з початку року блокують платежі з росії, тривали з лютого. Але вирішити проблему так і не вдалося, визнав у квітні посол росії в Анкарі Олексій Єрхов. Він звинуватив у тому, що відбувається, «американців та євросоюзівців», які, за словами дипломата, «руйнують будівлю російсько-турецького торговельно-економічного співробітництва».



Після труднощів виникли в ОАЕ — одному з найбільших антисанкційних «хабів» російської економіки.

За даними Reuters, банки масово посилили вимоги щодо дотримання санкцій, а First Abu Dhabi Bank (FAB) та Ісламський банк Дубая (DIB) заблокували кілька рахунків, пов'язаних із торгівлею російськими товарами.



У Китаї на березень було припинено 80% розрахунків із росією, підрахували експерти Інституту фінансових досліджень Чон-ян при Китайському народному університеті в Пекіні.

У найбільших банках платежі зависали на тижні, розповідали The Moscow Times російські імпортери. Китайські ж експортери звертаються за допомогою до дрібних банків або підпільних операторів платежів, а деякі, зневірившись, відмовляються від роботи з росією в принципі, писав Reuters.

Візит до Китаю президента росії Володимира Путіна, схоже, виявився безсилим виправити ситуацію. За підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном путін не повідомив про конкретні заходи щодо вирішення проблеми платежів.