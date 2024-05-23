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23 травня 2024, 10:05

Україна піднялася у світовому рейтингу виробників сталі

Україна виробила 2,4 млн тонн сталі у січні-квітні, що на 32,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба об'єднання Укрметалургпром із посиланням на дані WorldSteeel.

Україна виробила 2,4 млн тонн сталі у січні-квітні, що на 32,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото:depositphotos

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Виробництво сталі

Збільшення виробництва дозволило Україні піднятися на 22 місце (з 23-го) у рейтингу найбільших виробників сталі, куди входить 71 країна.

Всього світова виплавка сталі за чотири місяці року скоротилася у річному вираженні на 0,8% до 625,7 млн тонн.

Лідером із виробництва є Китай, який скоротив виплавку на 3% до 354 млн тонн.

Виплавка чавуну

Щодо виплавки чавуну Україна залишилася на 15-й позиції у глобальному рейтингу з 40 країн, попри збільшення виробництва на 25% (до січня-квітня 2023 року) до 2,19 млн тонн.

Глобальне виробництво чавуну скоротилося на 2,4% у річному вираженні до 472 млн тонн. Лідер тут також Китай з обсягом виробництва 284,9 млн тонн (-4,3% до січня-квітня 2023 року).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
23 травня 2024, 10:38
#
Гарна новина, порти працюють, не тільки зерном
+
0
kadaad1988
kadaad1988
23 травня 2024, 10:44
#
Не Украина, а кучка олигархов…
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