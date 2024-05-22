Зміни для водіїв: Рада заборонить інспекторам з паркування евакуйовувати авто та підвищить штрафи

Верховна Рада планує заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану і збільшити штрафи за порушення правил паркування. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Відповідний законопроєкт № 9092−3 у першому читанні підтримали 234 депутати.

Законопроєктом пропонується позбавити інспекторів з паркування, призначених місцевою владою, права евакуйовувати транспортні засоби та передати відповідні повноваження працівникам Нацполіції. Водночас інспектори з паркування зможуть і надалі штрафувати порушників.

Підвищення штрафів

Планується підвищити штрафи за порушення правил паркування до 50−100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850−1700 грн).

Автори законопроєкту вважають, що виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом проводити евакуацію транспортних засобів за порушення правил паркування.

Крім того, на думку депутатів, евакуація автомобіля може загрожувати здоров’ю або навіть життю громадян, адже може перешкодити їх евакуації у випадку необхідності, а отже — порушувати статтю 3 Конституції, яка встановлює, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».