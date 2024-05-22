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22 травня 2024, 19:31

Зміни для водіїв: Рада заборонить інспекторам з паркування евакуйовувати авто та підвищить штрафи

Верховна Рада планує заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану і збільшити штрафи за порушення правил паркування. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада планує заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану і збільшити штрафи за порушення правил паркування.
Фото: kyivcity.gov.ua

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Відповідний законопроєкт № 9092−3 у першому читанні підтримали 234 депутати.

Законопроєктом пропонується позбавити інспекторів з паркування, призначених місцевою владою, права евакуйовувати транспортні засоби та передати відповідні повноваження працівникам Нацполіції. Водночас інспектори з паркування зможуть і надалі штрафувати порушників.

Підвищення штрафів

Планується підвищити штрафи за порушення правил паркування до 50−100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850−1700 грн).

Автори законопроєкту вважають, що виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом проводити евакуацію транспортних засобів за порушення правил паркування.

Крім того, на думку депутатів, евакуація автомобіля може загрожувати здоров’ю або навіть життю громадян, адже може перешкодити їх евакуації у випадку необхідності, а отже — порушувати статтю 3 Конституції, яка встановлює, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Gari4ek
Gari4ek
22 травня 2024, 21:03
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Повысить штрафы за нарушение правил парковки до 50−100 тысяч рублей (850−1700 грн). — точно рублей!!!
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Kharakternyk
Kharakternyk
22 травня 2024, 21:47
#
Там замість рублЄй мало б бути неоподаткованих мінімумів, але для мінфіна і так піде:)
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