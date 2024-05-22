До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
22 травня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 22 травня: на міжбанку долар зріс, а євро впало
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Відкриття 22 травня
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Закриття 22 травня
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Зміни
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39,77/39,81
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39,82/39,86
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5/5
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43,21/43,23
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43,16/43,19
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5/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,65−40,10 грн. Євро купують за 43,00 грн, а продають за 43,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,02−40,13, євро — 43,45−43,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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