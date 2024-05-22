Регулятор схвалив крипто-ETN на Лондонській фондовій біржі: чим інструмент відрізняється від ETF

На Лондонській фондовій біржі (LSE) з 28 травня почнуть торгувати новим інструментом на базі криптовалют. Про схвалення заявок на біткоїн та Ethereum ETN повідомив один з емітентів WisdomTree.

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Британські трейдери не мають доступу до запущених в США біткоїн-ETF, але тепер матимуть схожий інструмент для торгівлі, який також базується на криптоактивах.

Раніше регулятор Британії — Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA), був категорично проти запуску крипто-ETN, але на тлі ажіотажу після старту біткоїн-ETF посадовці пішли на поступки.

У чому різниця

ETF (Exchange Traded Fund) — це фонд який відстежує кошик активів, таких як акції, облігації або товари. У нашому випадку — біткоїн або Ethereum. ETF керує компанія.

ETN (Exchange Traded Note) — це боргові ноти. Емітент зобов’язується купити продукт на гроші клієнта, а потім продати його і повернути виторг. ETN це не фонд, емітенти не володіють активами, які вони відстежують.