Прибутковість десятирічних державних облігацій Японії в ході торгів у середу досягла 1% річних уперше з травня 2013 року в очікуванні нормалізації грошово-кредитної політики центробанку країни.
Прибутковість 10-річних держбондів Японії піднялася до 1% вперше за 11 років
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Як змінилася прибутковість
З початку року доходність паперів збільшилась на 38 базисних пунктів.
Аналітики та учасники ринку вважають, що Банк Японії може незабаром підвищити ключову процентну ставку або почати скорочувати обсяги купівлі держоблігацій.
Підйом прибутковості у середу спровокував аукціон 40-річних японських держоблігацій, пише видання Nikkei. Інвестори не виявили особливого інтересу до розміщення, що може говорити про те, що ринок чекає подальшого зростання прибутковості та зниження вартості облігацій у майбутньому.
«Скорочення покупок облігацій є пріоритетом для Банку Японії, — зазначив старший стратег з ринку облігацій в Okasan Securities Наоя Хасегава. — За підсумками наступного засідання, яке відбудеться 13−14 червня, регулятор може озвучити плани щодо зниження обсягу викупу бондів у довгостроковій перспективі. до липня внутрішній споживчий попит відновиться, Банк Японії може підвищити ставку.
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