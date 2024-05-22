Прибутковість 10-річних держбондів Японії піднялася до 1% вперше за 11 років

Прибутковість десятирічних державних облігацій Японії в ході торгів у середу досягла 1% річних уперше з травня 2013 року в очікуванні нормалізації грошово-кредитної політики центробанку країни.

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Як змінилася прибутковість

З початку року доходність паперів збільшилась на 38 базисних пунктів.

Аналітики та учасники ринку вважають, що Банк Японії може незабаром підвищити ключову процентну ставку або почати скорочувати обсяги купівлі держоблігацій. Японський Ц Б відмовився від політики негативних ставок у березні.

Підйом прибутковості у середу спровокував аукціон 40-річних японських держоблігацій, пише видання Nikkei. Інвестори не виявили особливого інтересу до розміщення, що може говорити про те, що ринок чекає подальшого зростання прибутковості та зниження вартості облігацій у майбутньому.

«Скорочення покупок облігацій є пріоритетом для Банку Японії, — зазначив старший стратег з ринку облігацій в Okasan Securities Наоя Хасегава. — За підсумками наступного засідання, яке відбудеться 13−14 червня, регулятор може озвучити плани щодо зниження обсягу викупу бондів у довгостроковій перспективі. до липня внутрішній споживчий попит відновиться, Банк Японії може підвищити ставку.