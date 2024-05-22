Депозитарії ЄС зможуть залишати собі частину прибутку від заморожених активів росії

Європейські депозитарії, в яких зберігаються заморожені суверенні російські активи, зобов'язані будуть переводити 99,7% чистого прибутку, отриманого від управління цими активами (норма починає діяти з 15 лютого 2024 року), як внесок, який піде на допомогу Україні. Решту депозитарії можуть залишити собі «для забезпечення ефективності своєї роботи», випливає з опублікованого у вівторок, 22 травня, в офіційному журналі Євросоюзу рішення Ради ЄС.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Втім, до 10% від чистого прибутку депозитарії зможуть тимчасово залишати собі для дотримання вимог щодо капіталу та управління ризиками.

«Якщо в майбутньому ця частка буде недостатньою, депозитарії можуть звернутися до національних регуляторів, належним чином обґрунтувавши додатковий відсоток утримання коштів», — йдеться у рішенні.

Виплати депозитаріями повинні здійснюватися двічі на рік «доти, доки позаштатний прибуток перестане накопичуватися на балансах центральних депозитаріїв у зв'язку зі скасуванням обмежувальних заходів, що забороняють операції з активами та резервами Центрального банку росії».

Нагадаємо

Країни Євросоюзу погодили план щодо використання прибутку від заморожених російських активів напередодні у вівторок.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни «Великої сімки» заморозили суверенні активи росії на суму близько $280 млрд, причому понад дві третини з них перебувають у ЄС. Минулого року вони принесли 3,9 млрд євро чистого прибутку, а з 15 лютого цього року ще 557 млн євро.