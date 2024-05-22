У квітні авторинок ЄС зріс на 13,7%. Частка бензинових та дизельних машин продовжує зменшуватись

У квітні 2024 року автомобільний ринок Європейського Союзу зріс на 13,7%. Загальна кількість нових реєстрацій склала 913 995 одиниць, завдяки значному зростанню на всіх основних ринках: Іспанія (+23,1%), Німеччина (+19,8%), Франція (+10,9%) та Італія (+7,7%). Про це свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

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За перші чотири місяці року реєстрація нових авто у ЄС зросла на 6,6%, досягнувши майже 3,7 млн одиниць. За цей період на найбільших ринках регіону було зафіксовано значне зростання: Німеччина та Іспанія — на 7,8%, за ними йдуть Франція (+7%) та Італія (+6,1%).

Реєстрація нових авто в ЄС за джерелом живлення

У квітні цього року електричні автомобілі з акумуляторами займали майже 12% автомобільного ринку ЄС, а гібридні електричні автомобілі зросли до 29,1% з 24,9%. Сукупна частка бензинових і дизельних автомобілів впала до менше ніж половини ринку — 48,9%, порівняно з 52,8% у квітні минулого року.

Електромобілі

У квітні 2024 року кількість зареєстрованих електричних автомобілів на акумуляторах зросла на 14,8% до 108 552 одиниць, а їхня частка на ринку залишилася на рівні близько 12%.

У Франції та Бельгії спостерігалось значне зростання на 45,2% та 41,6% відповідно, тоді як Німеччина залишилася стабільною (-0,2%). З січня по квітень було зареєстровано в цілому 441 992 нових електромобілів, що на 6,4% більше, ніж у попередньому році.

Гібридні авто (HEV) також продемонстрували значне зростання: кількість реєстрацій у квітні зросла на 33,1%. Найбільші ринки цього сегменту, Франція (+48,1%), Іспанія (+38,5%), Німеччина (+25,9%) та Італія (+22,8%), зафіксували двозначне зростання, зареєстровано 265 992 одиниць. Це збільшило частку ринку гібридних електромобілів до 29,1% порівняно з 24,9% у квітні 2023 року.

Минулого місяця кількість гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі (PHEV), зросла на 3,7%. У той час як у Бельгії спостерігалося значне падіння на 17,6%, а у Франції залишилося стабільне значення (-0,1%), високі показники Німеччини з підвищенням на 28,4% допомогли збалансувати сегмент. У квітні гібриди, що підключаються до електромережі, становили 6,8% від загального ринку автомобілів, було продано 62 148 одиниць.

Бензинові та дизельні авто

У квітні 2024 року продажі бензинових автомобілів зросли на 7,3% до 328 967 завдяки двозначному зростанню на ключових ринках, таких як Іспанія (+24,1%), Німеччина (+18,6%) та Італія (+14,1%). Однак їх частка на ринку знизилася з 38,1% до 36% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Тим часом ринок дизельних автомобілів залишався стабільним на рівні близько 118 000 одиниць, що становить майже 13% ринку. Незважаючи на значне падіння на таких основних ринках, як Італія (-21,1%), Іспанія (-19,3%) та Франція (-18,1%), значне зростання в Німеччині (+28,2%) допомогло компенсувати це зниження.