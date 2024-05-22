У квітні авторинок ЄС зріс на 13,7%. Частка бензинових та дизельних машин продовжує зменшуватись

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 травня 2024, 16:33

У квітні авторинок ЄС зріс на 13,7%. Частка бензинових та дизельних машин продовжує зменшуватись

У квітні 2024 року автомобільний ринок Європейського Союзу зріс на 13,7%. Загальна кількість нових реєстрацій склала 913 995 одиниць, завдяки значному зростанню на всіх основних ринках: Іспанія (+23,1%), Німеччина (+19,8%), Франція (+10,9%) та Італія (+7,7%). Про це свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

У квітні 2024 року автомобільний ринок Європейського Союзу зріс на 13,7%.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За перші чотири місяці року реєстрація нових авто у ЄС зросла на 6,6%, досягнувши майже 3,7 млн одиниць. За цей період на найбільших ринках регіону було зафіксовано значне зростання: Німеччина та Іспанія — на 7,8%, за ними йдуть Франція (+7%) та Італія (+6,1%).

Реєстрація нових авто в ЄС за джерелом живлення

У квітні цього року електричні автомобілі з акумуляторами займали майже 12% автомобільного ринку ЄС, а гібридні електричні автомобілі зросли до 29,1% з 24,9%. Сукупна частка бензинових і дизельних автомобілів впала до менше ніж половини ринку — 48,9%, порівняно з 52,8% у квітні минулого року.

Електромобілі

У квітні 2024 року кількість зареєстрованих електричних автомобілів на акумуляторах зросла на 14,8% до 108 552 одиниць, а їхня частка на ринку залишилася на рівні близько 12%.

У Франції та Бельгії спостерігалось значне зростання на 45,2% та 41,6% відповідно, тоді як Німеччина залишилася стабільною (-0,2%). З січня по квітень було зареєстровано в цілому 441 992 нових електромобілів, що на 6,4% більше, ніж у попередньому році.

Гібридні авто (HEV) також продемонстрували значне зростання: кількість реєстрацій у квітні зросла на 33,1%. Найбільші ринки цього сегменту, Франція (+48,1%), Іспанія (+38,5%), Німеччина (+25,9%) та Італія (+22,8%), зафіксували двозначне зростання, зареєстровано 265 992 одиниць. Це збільшило частку ринку гібридних електромобілів до 29,1% порівняно з 24,9% у квітні 2023 року.

Минулого місяця кількість гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі (PHEV), зросла на 3,7%. У той час як у Бельгії спостерігалося значне падіння на 17,6%, а у Франції залишилося стабільне значення (-0,1%), високі показники Німеччини з підвищенням на 28,4% допомогли збалансувати сегмент. У квітні гібриди, що підключаються до електромережі, становили 6,8% від загального ринку автомобілів, було продано 62 148 одиниць.

Бензинові та дизельні авто

У квітні 2024 року продажі бензинових автомобілів зросли на 7,3% до 328 967 завдяки двозначному зростанню на ключових ринках, таких як Іспанія (+24,1%), Німеччина (+18,6%) та Італія (+14,1%). Однак їх частка на ринку знизилася з 38,1% до 36% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Тим часом ринок дизельних автомобілів залишався стабільним на рівні близько 118 000 одиниць, що становить майже 13% ринку. Незважаючи на значне падіння на таких основних ринках, як Італія (-21,1%), Іспанія (-19,3%) та Франція (-18,1%), значне зростання в Німеччині (+28,2%) допомогло компенсувати це зниження.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
22 травня 2024, 17:05
#
Дизельні легкові авто треба заборонити, я вже не говорю про той шрот, що завозиться з ЄС.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами