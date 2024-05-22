10 українських банків запросили дозволи на умисне пошкодження готівкової гривні та три банки ними скористалися — НБУ

На початку великої війни, у 2022 році, три українські банки займалися умисним пошкодженням готівкової української гривні, переводячи її в неплатоспроможний стан, щоб платіжна нацвалюта не дісталася ворогові. У 2023 та 2024 роках такі дії не проводилися. Про це «Мінфіну» повідомили у Національному банку у відповідь на офіційний запит.

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Що відомо

Там також уточнили, що право на пошкодження гривні запросили 10 банків, а скористалися ним 3. Імена банків та сума виведеної з обігу гривні не уточнюються.

«Пошкодження готівкової гривні здійснювалося лише 2022 року: до НБУ надійшло клопотання про пошкодження готівки від 10 банків, три з яких використали таке право», — йдеться у відповіді Нацбанку.

Нагадаємо, що Національний банк своїми профільними постановами дозволяє пошкоджувати готівкову гривню, яка перебуває в касах українських банків, якщо ті через бойові дії чи терористичні атаки не мають можливості евакуювати гроші на безпечну територію. Все відбувається, звичайно ж, за попереднім дозволом Нацбанку ще з 2014 року — після перших атак росії на Донецьку та Луганську області. Це робиться, щоб платоспроможна готівка не потрапила до рук загарбників.

Банкірам дозволили пошкоджувати гривню (після отримання попереднього дозволу НБУ) у різний спосіб — від механічних проколів до фарбування. Відомі навіть випадки, коли готівку обливали олією. Після пошкодження складається відповідний акт, і вважається, що суму виведено з обігу, а Нацбанк згодом додруковує (виготовляє) цей обсяг коштів. Із цього приводу є спеціальна інструкція для банків.

«Банк, у разі неможливості вивезення готівки та інших цінностей, на підставі розпорядження Національного банку (надається за його клопотанням) забезпечує механічне пошкодження банкнот національної валюти або їх пошкодження спеціальним розчином, що використовується у спеціалізованих пристроях для зберігання валютних цінностей/іншими барвниками (розчинами) із забарвленням не менше 50% загальної площі банкноти, з метою переведення банкнот у неплатіжний стан або стан значно пошкоджених, згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку вони підлягають обов'язковому направленню на дослідження в НБУ», — пояснив НБУ у відповіді «Мінфіну».