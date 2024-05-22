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22 травня 2024, 15:25

Мільярдери в США бояться більше податків, ніж війни — дослідження

Для найбагатших сімей світу головний ризик протягом наступних п'яти років — великий геополітичний конфлікт, але не для США. Там сімейні клани більше бояться високих податків, свідчить дослідження швейцарського банку UBS, передає Liga.net.

Для найбагатших сімей світу головний ризик протягом наступних п'яти років — великий геополітичний конфлікт, але не для США.

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Згідно зі щорічним звітом The Global Family Office Report, загалом у світі «сімейні офіси» (фірми, створені найбагатшими кланами світу для управління активами та багатством) кажуть, що геополітичний конфлікт буде найбільшим ризиком у середньостроковій перспективі. Далі зі значним відставанням йдуть кліматичні зміни та боргова криза.

Ризики війни у Європі відчуваються сильніше, ніж в інших регіонах світу.

Близько 71% європейських «сімейних офісів» назвали геополітичний конфлікт головним протягом наступних п’яти років.

З іншого боку Атлантичного океану ситуація дещо інша. Хоча американські мільярдери визнають ризик конфлікту протягом найближчого часу, у тривалішій перспективі для них більшим ризиком є підвищення податків.

У Японії та Південній Кореї оцінюють ризики приблизно так само, як і в Європі, а для сімейних офісів Південно-Східної Азії, як і США, податки на першому місці.

У звіті UBS зібрані відповіді 320 респондентів, середній чистий капітал кожної сім'ї-учасника становив $2,6 млрд. Дослідження проводилося з січня до березня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Abramon
Abramon
22 травня 2024, 15:46
#
Просто сімейні клани США не зіткнулися з війною, інакше б змінили свою думку.
+
0
Exba
Exba
22 травня 2024, 15:49
#
От войны можно уехать в другую страну, но с паспортом США всё равно будешь их налоговым резидентом, независимо от места фактического проживания
+
0
Abramon
Abramon
22 травня 2024, 16:04
#
Якщо в тебе матеріальні активи (заводи, фабрики і т.д.) і їх рознесли КАБами то який там страх оподаткування.
Після втрати цих активів людина стає просто ніким ще й з зобов'язаннями перед кредиторами чи інвесторами.
Якщо нематеріальні активи — це інша історія.
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