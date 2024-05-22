Для найбагатших сімей світу головний ризик протягом наступних п'яти років — великий геополітичний конфлікт, але не для США. Там сімейні клани більше бояться високих податків, свідчить дослідження швейцарського банку UBS, передає Liga.net.
Мільярдери в США бояться більше податків, ніж війни — дослідження
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Згідно зі щорічним звітом The Global Family Office Report, загалом у світі «сімейні офіси» (фірми, створені найбагатшими кланами світу для управління активами та багатством) кажуть, що геополітичний конфлікт буде найбільшим ризиком у середньостроковій перспективі. Далі зі значним відставанням йдуть кліматичні зміни та боргова криза.
Ризики війни у Європі відчуваються сильніше, ніж в інших регіонах світу.
Близько 71% європейських «сімейних офісів» назвали геополітичний конфлікт головним протягом наступних п’яти років.
З іншого боку Атлантичного океану ситуація дещо інша. Хоча американські мільярдери визнають ризик конфлікту протягом найближчого часу, у тривалішій перспективі для них більшим ризиком є підвищення податків.
У Японії та Південній Кореї оцінюють ризики приблизно так само, як і в Європі, а для сімейних офісів Південно-Східної Азії, як і США, податки на першому місці.
У звіті UBS зібрані відповіді 320 респондентів, середній чистий капітал кожної сім'ї-учасника становив $2,6 млрд. Дослідження проводилося з січня до березня 2024 року.
Коментарі - 3
Після втрати цих активів людина стає просто ніким ще й з зобов'язаннями перед кредиторами чи інвесторами.
Якщо нематеріальні активи — це інша історія.