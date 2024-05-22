Рада ухвалила мораторій на банкрутство держоб’єктів критичної інфраструктури

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 8316 , який запроваджує мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Рада ухвалила (законопроєкт) № 8316 про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану + 2 роки. „За“ в цілому тільки 227», — написав він у Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, пропонується встановити, що спори (справи), предметом яких є право власності держави на об'єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об'єктів або визнання їх банкрутом, не підлягатимуть судовому розгляду в період дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування.

Відповідний законопроєкт був зареєстрований ще наприкінці 2022 року. У першому читанні його підтримали у березні 2023 року. У серпні депутати відправили його на повторне друге читання.