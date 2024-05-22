Hex Trust випустив стейблкоїн на блокчейні Flare, deBridge представив токен DBR: що нового на ринку

Hex Trust випустив стейблкоїн на блокчейні Flare

Гонконзький криптовалютний кастодіан Hex Trust випустив USDX — стейблкоїн на базі блокчейну Flare. Ціна активу прив’язана до курсу американського долара.

Розробкою проєкту займалася дочірня компанія кастодіана HT Digital Assets. В організації зазначили, що це перший стейблкоїн в екосистемі Flare.

Актив підтримує паритет з американським доларом і забезпечений за курсом 1:1. Резерв USDX, згідно з пресрелізом, представлений переважно облігаціями Казначейства США з терміном погашення від одного до трьох місяців.

У компанії зазначили, що стейблкоїн виступить «сполучною ланкою» для розвитку DeFi в екосистемі Flare. Крім взаєморозрахунків у рамках інших проєктів, USDX несе й інші переваги.

Зокрема, платформа Clearpool оголосила про те, що запустить Т-пул зі стейблкоїном. Він дасть змогу власникам заблокувати активи в USDX, отримавши cUSDX.

Цей токен, зокрема, можна використовувати як заставу для отримання позик на лендингових протоколах Flare. Крім того, що стейкінг дасть можливість зберегти гнучкість ліквідності, власники також отримають певну винагороду в токенах Flare (FLR).

На тлі новини почав активно зростати, але потім трохи відкотився назад, згідно з CoinMarketCap. На момент написання новини він торгується на рівні $0,028.

Наприкінці травня Палата представників США розгляне білль про регулювання криптоактивів

Палата представників Конгресу США може розглянути наприкінці травня 2024 року законопроєкт HR 4763. Він визначає умови, за яких цифровий актив потрапляє під категорію цінних паперів або може бути визначений як товар.

Справа стосується закону «Про фінансові інновації та технології XXI століття» (FIT21). Його мета — уточнення юрисдикції Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) щодо криптоактивів.

Документ передбачає, що під час розроблення нормативно-правової бази для індустрії необхідно врахувати її специфічну структуру. Зокрема, якщо цифровий актив є функціональним і децентралізованим, то він має визначатися як товар.

У такому разі право регулювання надається CFTC, відповідно до профілю відомства. Якщо згаданими характеристиками криптоактив не володіє, то може потрапити під категорію цінних паперів. При такому визначенні функції контролю надаються SEC.

«Якщо, крім інших вимог, жодна особа не має односторонніх повноважень контролювати блокчейн або його використання, і жоден емітент або афілійована особа не має контролю над 20% і більше цифрового активу або права голосу», — йдеться в документі щодо поняття децентралізації.

Крім цього, білль передбачає введення нових вимог щодо захисту користувачів. Вони стосуються поділу клієнтських коштів, обмежень на річний обсяг продажів токенів і зобов’язання щодо розкриття інформації.

deBridge представив токен DBR напередодні аірдропу

EVM-сумісний кросчейн-протокол deBridge оголосив про запуск governance-токена DBR і розкрив особливості майбутнього розподілу активу.

Загальна емісія монет на Solana-стандарті SPL становитиме 10 млрд, початкова ринкова пропозиція — 1,8 млрд.

Серед спільноти в рамках передбачуваного аірдропу розподілять 20% або 2 млрд DBR. Стільки ж отримає команда розробників, а 17% належить стратегічним партнерам.

На підтримку екосистеми планується спрямувати 26% емісії. До скарбниці deBridge Foundation надійде 15% загальної кількості DBR.

Згідно із заявою, правила проведення аірдропу буде оголошено пізніше. Однак роздача відбудеться на основі снапшоту «першого сезону і наступних». Враховуватися також буде пов’язана із запуском токена активність.

За даними The Block, на початку квітня команда deBridge заднім числом розподілила бали серед більш ніж 200 000 чинних користувачів. До програми увійшли партнерські проєкти на кшталт Jupiter, Solflare, Zeta Markets, Banana Gun і Birdeye, які інтегрували кросчейн-міст.

Трейдера, який заробив $1 мільйон на токені MAGA, запідозрили в інсайдерській торгівлі

Невідомий користувач заробив на «політичному» мем-токені MAGA майже $1 млн. Аналітики Lookonchain звинуватили трейдера в інсайдерській торгівлі.

За даними дослідників, інвестор витратив 5,35 ETH ($19 586) на купівлю 140,4 млрд MAGA — приблизно 33,3% усієї пропозиції монети.

Пізніше він продав 79,9 млрд MAGA за 320 ETH ($1,05 млн). На гаманці трейдера, як і раніше, залишається ще 60,5 млрд мем-коїнів вартістю понад $9 млн.

Однак користувач під ніком Dominium зазначив, що розглянуті Lookonchain транзакції відображають характеристики операцій MEV-ботів, які використовують арбітражні можливості для отримання прибутку.

Мем-токен MAGA є абревіатурою гасла Дональда Трампа: «Зробимо Америку знову великою» (Make America Great Again).

На момент написання новини актив торгується на рівні $8,31. За добу він зріс на 5,94%, за місяць — на 57,08%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.