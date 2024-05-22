Курс валют на 22 травня: долар та євро дорожчають

У середу на готівковому ринку курс долара додав у купівлі та у продажу 5 копійок. Євро у купівлі та у продажу також додало 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 4 копійки, а у продажу 3 копійки. Євро додало 24 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,60−40,10 грн. Євро купують за 42,90 грн, а продають за 43,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,04−40,13, євро — 43,49−43,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,77−39,81 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,21−43,23 грн/євро.

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