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22 травня 2024, 11:25

Ощадбанк інвестував у облігації Нової пошти 650 млн

Державний Ощадбанк уклав із Новою поштою угоду про придбання незабезпечених корпоративних облігацій серії «Е» з терміном погашення 15 місяців на суму 650 млн грн, повідомляє пресслужба фінустанови у вівторок.

Державний «Ощадбанк» уклав із «Новою поштою» угоду про придбання незабезпечених корпоративних облігацій серії «Е» з терміном погашення 15 місяців на суму 650 млн грн, повідомляє пресслужба фінустанови у вівторок.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Придбання облігацій на таку значну суму свідчить як про готовність Ощаду поділяти ризики разом із бізнесом задля відновлення країни, так і про бездоганну репутацію «Нової пошти», — наводяться в пресрелізі слова заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес Юрія Каціона.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Придбання облігацій на таку значну суму свідчить як про готовність Ощаду поділяти ризики разом із бізнесом задля відновлення країни, так і про бездоганну репутацію «Нової пошти», — наводяться в пресрелізі слова заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес Юрія Каціона.

«До того ж цей проєкт може стати черговим кроком для популяризації цінних паперів як альтернативного інструмента залучення коштів для розвитку українського бізнесу», — додав він.

Уточнюється, що випуск облігацій серії «Е» було зареєстровано 26 квітня 2024 року. Це вже третя угода з 2019 року з фінансування держбанком Нової пошти шляхом придбання корпоративних облігацій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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torn
torn
22 травня 2024, 13:56
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
torn
torn
22 травня 2024, 14:01
#
Нова пошта развивает бизнес путем «удушения» своих бизнес клиентов, репутация «безупречная».
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