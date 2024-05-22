Ощадбанк інвестував у облігації Нової пошти 650 млн

Державний Ощадбанк уклав із Новою поштою угоду про придбання незабезпечених корпоративних облігацій серії «Е» з терміном погашення 15 місяців на суму 650 млн грн, повідомляє пресслужба фінустанови у вівторок.

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«Придбання облігацій на таку значну суму свідчить як про готовність Ощаду поділяти ризики разом із бізнесом задля відновлення країни, так і про бездоганну репутацію «Нової пошти», — наводяться в пресрелізі слова заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес Юрія Каціона.

«До того ж цей проєкт може стати черговим кроком для популяризації цінних паперів як альтернативного інструмента залучення коштів для розвитку українського бізнесу», — додав він.

Уточнюється, що випуск облігацій серії «Е» було зареєстровано 26 квітня 2024 року. Це вже третя угода з 2019 року з фінансування держбанком Нової пошти шляхом придбання корпоративних облігацій.