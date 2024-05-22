Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 496 370 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 травня 2024, 8:20
Втрати ворога за 21 травня: 1 300 російських окупантів, 6 танків та 56 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
- особового складу — близько 496370 (+1300) осіб,
- танків — 7611 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 14721 (+22) од,
- артилерійських систем — 12820 (+41) од,
- РСЗВ — 1077 (+0) од,
- засоби ППО — 812 (+1) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10346 (+56),
- крилаті ракети — 2208 (+1),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17442 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2090 (+5)
Джерело: Мінфін
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