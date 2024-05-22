Європейські ринки наблизилися до рекордних позначок

Європейські ринки акцій наблизилися до рекордних піків на тлі оптимізму щодо зростання корпоративних доходів та потенційного зниження процентної ставки, пише Bloomberg.

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Так, загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,2% після досягнення історичного максимуму минулого тижня. Серед лідерів зростання — акції сировинних компаній завдяки різкому стрибку цін на золото та мідь.

У зростання також пішли акції промислових товарів і технологій, натомість акції автомобільної промисловості опинилися серед відстаючих.

На нинішнє ралі впливають як позитивні результати квартальних звітів, які виявилися кращими, ніж очікувалося, і надії на швидке зниження процентної ставки Європейським центральним банком.

На такому оптимізмі стратеги Morgan Stanley підвищили цільовий показник індексу MSCI Europe до 2500 пунктів, тобто на 18% порівняно з поточним рівнем протягом наступних 12 місяців.

Вплинуло на такий прогноз як покращення макропоказників, так і зростання корпоративної довіри, відновлення активності у сфері злиття та поглинання, привабливий розподіл капіталу та недооцінене поширення ІІ.