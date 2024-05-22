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22 травня 2024, 13:46

Європейські ринки наблизилися до рекордних позначок

Європейські ринки акцій наблизилися до рекордних піків на тлі оптимізму щодо зростання корпоративних доходів та потенційного зниження процентної ставки, пише Bloomberg.

Європейські ринки акцій наблизилися до рекордних піків на тлі оптимізму щодо зростання корпоративних доходів та потенційного зниження процентної ставки, пише Bloomberg.

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Деталі

Так, загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,2% після досягнення історичного максимуму минулого тижня. Серед лідерів зростання — акції сировинних компаній завдяки різкому стрибку цін на золото та мідь.

У зростання також пішли акції промислових товарів і технологій, натомість акції автомобільної промисловості опинилися серед відстаючих.

На нинішнє ралі впливають як позитивні результати квартальних звітів, які виявилися кращими, ніж очікувалося, і надії на швидке зниження процентної ставки Європейським центральним банком.

На такому оптимізмі стратеги Morgan Stanley підвищили цільовий показник індексу MSCI Europe до 2500 пунктів, тобто на 18% порівняно з поточним рівнем протягом наступних 12 місяців.

Вплинуло на такий прогноз як покращення макропоказників, так і зростання корпоративної довіри, відновлення активності у сфері злиття та поглинання, привабливий розподіл капіталу та недооцінене поширення ІІ.

Джерело: Мінфін
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