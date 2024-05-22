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22 травня 2024, 8:10

Сьогодні по всій Україні діятимуть графіки відключень — Укренерго

З 00:00 22 травня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

З 00:00 22 травня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Фото:depositphotos

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Графіки відключень

«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується», — ідеться у повідомленні.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

В енергетичній компанії зауважили, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

«Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак», — додали в Укренерго.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
innapcholko
innapcholko
22 травня 2024, 9:24
#
А сколько сейчас продаеться эллектричества за границу?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
22 травня 2024, 9:50
#
Это бабло ахметкина и поэтому тайна за семью печатями.
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