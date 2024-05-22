Сьогодні по всій Україні діятимуть графіки відключень — Укренерго

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Графіки відключень

«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується», — ідеться у повідомленні.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

В енергетичній компанії зауважили, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

«Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак», — додали в Укренерго.