Мінфін залучив 10,5 мільярда від продажу облігацій та знизив ставки

Міністерство фінансів 21 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,51 млрд грн в еквіваленті, що на 6,08 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,59 млрд грн. При цьому Мінфін продовжує знижувати ставки. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,64 млрд грн під 15,05% з погашенням 4 червня 2025 року (минулого тижня ставка була 15,12%);

3,13 млрд грн під 16,07% з погашенням 18 березня 2026 року (минулого тижня ставка була 16,14%);

3,16 млрд грн під 16,93% з погашенням 25 серпня 2027 року (минулого тижня ставка була 17,20%).

В іноземній валюті:

59,95 млн євро під 3,23% з погашенням 15 травня 2025 року (минулого тижня ставка була 3,25%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.