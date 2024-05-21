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21 травня 2024, 19:22

Материнська компанія соцмережі Трампа зазнала збитків на понад $300 мільйонів

Trump Media and Technology Group (TMTG), яка володіє платформою соціальних мереж Truth Social колишнього президента США Дональда Трампа, втратила понад $300 млн у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє AFP.

Trump Media and Technology Group (TMTG), яка володіє платформою соціальних мереж Truth Social колишнього президента США Дональда Трампа, втратила понад $300 млн у першому кварталі 2024 року.
Фото: pixabay.com

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TMTG, яка нещодавно стала публічною, з січня по березень 2024 року зазнала чистих збитків у розмірі $327,6 млн у порівнянні з $210 300 чистих збитків за аналогічний період минулого року, йдеться в заяві компанії.

За квартал TMTG, основним активом якої є соціальна мережа Truth Social, заснована Трампом після того, як його вигнали з Twitter і Facebook у 2021 році, принесла лише $770 500 від продажів.

Деякі експерти порівнюють TMTG з «акціями-мемами», ціни на які часто визначаються підтримкою населення, а не фінансовим становищем чи баченням бізнесу.

TMTG розпочала публічні торгівлі на Nasdaq 26 березня, тобто медіа-група кандидата в Білий дім від Республіканської партії тепер зобов’язана публікувати щоквартальні результати.

Трамп володіє 57,3% TMTG, яка наприкінці березня об'єдналася з підставною компанією Digital World Acquisition.

Такі злиття зі спеціальною метою часто використовуються як спосіб дати можливість молодій компанії швидко вивести свої акції на біржу. Власники акцій у таких операціях зазвичай зобов’язані тримати акції протягом шести місяців перед виведенням.

За даними TMTG, переважна більшість квартальних збитків була пов’язана з безготівковими витратами в розмірі $311 млн, включаючи ліквідацію попередніх зобов’язань, які мали місце до злиття з Digital World.

Витрати на завершення злиття склали $6,3 млн, що призвело до операційного збитку за перший квартал у розмірі $12,1 млн, що приблизно в чотири рази перевищує операційний збиток за рік.

Джерело: Мінфін
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