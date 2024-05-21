До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
21 травня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 21 травня: долар та євро продовжують ріст на міжбанку
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Відкриття 21 травня
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Закриття 21 травня
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Зміни
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39,67/39,69
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39,77/39,81
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10/12
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43,09/43,09
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43,16/43,18
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7/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,55−40,05 грн. Євро купують за 42,85 грн, а продають за 43,55 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,00−40,10, євро — 43,45−43,62 грн.
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Джерело: Мінфін
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