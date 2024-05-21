Глава Мінфіну США попросила німецькі банки посилити дотримання санкцій проти рф

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти росії та припинити спроби обійти їх, щоб уникнути потенційних санкцій, які можуть перекрити доступ до долара . Про це повідомляє агентство Reuters.

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На початку зустрічі з банкірами Єллен заявила, що нові повноваження Казначейства США застосовувати до банків вторинні санкції, якщо вони сприяють російським військовим операціям, допомогли зірвати зусилля росії щодо закупівлі товарів, необхідних для її війни в Україні, але необхідно докласти більше зусиль.

«Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання законодавства і посилити увагу до спроб росії ухилитися від нього», — сказала Єллен у підготовленому виступі для зустрічі у Франкфурті-на-Майні.

У незвично прямому попередженні вона закликала керівників контролювати дотримання санкцій іноземними філіями та дочірніми компаніями своїх банків, а також звернутися до іноземних клієнтів банків-кореспондентів з проханням зробити те ж саме, особливо в юрисдикціях з високим ступенем ризику.