Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти росії та припинити спроби обійти їх, щоб уникнути потенційних санкцій, які можуть перекрити доступ до долара. Про це повідомляє агентство Reuters.
Глава Мінфіну США попросила німецькі банки посилити дотримання санкцій проти рф
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На початку зустрічі з банкірами Єллен заявила, що нові повноваження Казначейства США застосовувати до банків вторинні санкції, якщо вони сприяють російським військовим операціям, допомогли зірвати зусилля росії щодо закупівлі товарів, необхідних для її війни в Україні, але необхідно докласти більше зусиль.
«Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання законодавства і посилити увагу до спроб росії ухилитися від нього», — сказала Єллен у підготовленому виступі для зустрічі у Франкфурті-на-Майні.
У незвично прямому попередженні вона закликала керівників контролювати дотримання санкцій іноземними філіями та дочірніми компаніями своїх банків, а також звернутися до іноземних клієнтів банків-кореспондентів з проханням зробити те ж саме, особливо в юрисдикціях з високим ступенем ризику.
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