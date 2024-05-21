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21 травня 2024, 18:22

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні зріс на 10,5% завдяки програмі «єОселя»

Банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн — про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, повідомляє Нацбанк.

Банки України в березні видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн — про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, повідомляє Нацбанк.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінився обсяг іпотечних кредитів обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (лютим 2024 року) на 10,5%; про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла.
Фото:depositphotos

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Як змінився обсяг іпотечних кредитів

  • обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (лютим 2024 року) на 10,5%;

  • про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості;

  • рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми);

  • середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п’ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в м. Київ та Київській області — 369 договорів на загальну суму 673,9 млн грн (46,8% від загального обсягу), Львівській (55 договорів на 100 млн грн), Одеській (49 на 70,7 млн грн) та Івано-Франківській (40 на 56,1 млн грн) областях.

Під час опитування в квітні 2024 року відповіді надали 37 банків з часткою 98,1% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Джерело: Мінфін
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