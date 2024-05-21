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21 травня 2024, 17:46

Фонд підтримки енергетики України зріс до 438 мільйонів євро

Станом на 21 травня анонсовані та вже перераховані внески до Фонду підтримки енергетики України перевищують 438 млн євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Станом на 21 травня анонсовані та вже перераховані внески до Фонду підтримки енергетики України перевищують 438 млн євро.
Фото:depositphotos

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«Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що анонсований внесок Австрії до фонду буде використаний на відновлення енергетичних об'єктів, що постраждали від нещодавніх російських атак.

Це вже другий транш країни до Фонду підтримки енергетики. Перший внесок становив 10 млн євро, на які було придбано парову турбіну для однієї з ТЕЦ, оливу, а також спецтехніку — автогідропідйомники, екскаватори-навантажувачі, бурильно-кранові установки, автопідйомники, стрілковий повно поворотний кран.

Нагадаємо

Уряд Австрії виділить 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України з метою відновлення пошкодженої російськими ударами української енергетичної інфраструктури.

Джерело: Мінфін
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