У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про те, чому Захід такий слабкий, та чому росіяни не готові до демократії, а також про зростання ідей гуманізму.
21 травня 2024, 14:38
Чому Захід такий слабкий: «Відкат» глобалізації та чому росіяни не готові до демократії (відео)
- Чому Захід такий слабкий
- Зростання ідей гуманізму
- Принципи рівності і чи працюють вони скрізь
- «Відкат» глобалізації
- Чому «трампісти» за росію
Джерело: Мінфін
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