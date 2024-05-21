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21 травня 2024, 16:25

Ryanair отримав рекордний прибуток торік

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair оголосила про свій найкращий річний прибуток за всю історію роботи компанії, повідомляє CNBC.

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair оголосила про свій найкращий річний прибуток за всю історію роботи компанії, повідомляє CNBC.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниАвіакомпанія заявила, що її прибуток за весь рік після сплати податків збільшився на 34% до 1,92 мільярда євро (2,09 мільярда доларів США).

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Авіакомпанія заявила, що її прибуток за весь рік після сплати податків збільшився на 34% до 1,92 мільярда євро (2,09 мільярда доларів США).

Ірландський лоукостер Ryanair також оголосив про програму зі зворотного викупу акцій на суму 700 мільйонів євро.

Дохід лоукостера зріс на 25% порівняно з минулим роком до 13,44 мільярда євро, у той час, як авіакомпанія обслужила 184 мільйони пасажирів, що на 23% більше, ніж до пандемії коронавірусу.

Разом з тим збільшення пасажиропотоку та зростання тарифів допомогли Ryanair подолати стрибок із витратами: операційні витрати компанії зросли на 24% у порівнянні з минулим роком, а рахунок авіакомпанії за паливо зріс на 32%.

Джерело: Мінфін
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