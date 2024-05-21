Ryanair отримав рекордний прибуток торік

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair оголосила про свій найкращий річний прибуток за всю історію роботи компанії, повідомляє CNBC.

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Авіакомпанія заявила, що її прибуток за весь рік після сплати податків збільшився на 34% до 1,92 мільярда євро (2,09 мільярда доларів США).

Ірландський лоукостер Ryanair також оголосив про програму зі зворотного викупу акцій на суму 700 мільйонів євро.

Дохід лоукостера зріс на 25% порівняно з минулим роком до 13,44 мільярда євро, у той час, як авіакомпанія обслужила 184 мільйони пасажирів, що на 23% більше, ніж до пандемії коронавірусу.

Разом з тим збільшення пасажиропотоку та зростання тарифів допомогли Ryanair подолати стрибок із витратами: операційні витрати компанії зросли на 24% у порівнянні з минулим роком, а рахунок авіакомпанії за паливо зріс на 32%.