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21 травня 2024, 13:59

АЗС знижують ціни на автогаз

За тиждень з 13 по 21 травня роздрібні ціни на скраплений газ зменшилися на 8 коп./л, до 26,76 грн/л. З початку місяця динаміка становила 77 коп./л. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи «А-95».

За тиждень з 13 по 21 травня роздрібні ціни на скраплений газ зменшилися на 8 коп./л, до 26,76 грн/л.
Фото: oligarh.media

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Найбільше за тиждень — на 1 грн/л — здешевшав газ у харківській мережі U.GO, найменше — на 0,09 грн/л — у «БРСМ-Нафта». В інших мережах середнього і нижнього цінового діапазону ціна на газ знизилася на 0,10−0,75 грн/л.

Зокрема в атаку пішов «Авантаж». Скинувши за тиждень 0,70 грн/л, оператор повернув собі статус утримувача найменших цін з 24,75 грн/л на стелі.

Різниця між вартістю ресурсу в мережах преміум- і дискаунт-сегмента за тиждень зросла на 0,40 грн/л і на 20 травня становить 2,88 грн/л.

Ціни протягом тижня змінювалися нерівномірно. Так, у Полтавській, Волинській, Житомирській, Тернопільській і Чернігівській областях мережі не переглядали вартість ресурсу. Найбільш активними були в Донецькій, Рівненській і Херсонській областях.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС з 13 по 20 травня 2024 р., грн/л:

Джерело: Мінфін
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