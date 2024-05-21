Відтепер власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця. Оформити це можна в застосунку — створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства. Про це йдеться в повідомленні компанії.
21 травня 2024, 11:35
Власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Щоб оформити заяву для бухгалтера необхідно:
- у застосунку NovaPay перейти у налаштування картки;
- обрати розділ «Виписки та довідки» та вид заяви для отримання заробітної плати у NovaPay: електронна або паперова;
- заповнити поле «Роботодавець», інші особисті дані підтягуються в заяву автоматично;
- сформувати електронну заяву і підписати за допомогою Дія.Підпис; паперову — отримати в форматі pdf та роздрукувати.
Головні переваги додатка, які відзначають користувачі:
- 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки Нової пошти та комісії з післяплати;
- вигідні тарифи, адже перекази з картки NovaPay на інші українські банки — без комісій: за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн;
- зняття готівки у відділенні Нової пошти за штрихкодом із додатка NovaPay, а також у будь-якому банкоматі в Україні (до 50 000 грн) — без комісії;
- можливості для інвестицій — у додатку можна придбати власні облігації NovaPay із вигідною ставкою й самостійним вибором терміну.
Таким чином, для клієнтів NovaPay, що вже користуються перевагами фіолетового додатку, після переведення заробітної плати зникне потреба у поповненні картки для розрахунків і плати за посилки.
А оформити картку NovaPay можна за кілька кліків, пройшовши швидкий онбординг у застосунку або відділенні. Пластикову версію картки можна замовити в будь-який зручний час: доставка Новою поштою в межах України буде безплатною.
Нагадаємо
NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі