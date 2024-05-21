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21 травня 2024, 11:35

Власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату

Відтепер власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця. Оформити це можна в застосунку — створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтепер власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця.

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Щоб оформити заяву для бухгалтера необхідно:

  • у застосунку NovaPay перейти у налаштування картки;
  • обрати розділ «Виписки та довідки» та вид заяви для отримання заробітної плати у NovaPay: електронна або паперова;
  • заповнити поле «Роботодавець», інші особисті дані підтягуються в заяву автоматично;
  • сформувати електронну заяву і підписати за допомогою Дія.Підпис; паперову — отримати в форматі pdf та роздрукувати.

Головні переваги додатка, які відзначають користувачі:

  • 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки Нової пошти та комісії з післяплати;
  • вигідні тарифи, адже перекази з картки NovaPay на інші українські банки — без комісій: за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн;
  • зняття готівки у відділенні Нової пошти за штрихкодом із додатка NovaPay, а також у будь-якому банкоматі в Україні (до 50 000 грн) — без комісії;
  • можливості для інвестицій — у додатку можна придбати власні облігації NovaPay із вигідною ставкою й самостійним вибором терміну.

Таким чином, для клієнтів NovaPay, що вже користуються перевагами фіолетового додатку, після переведення заробітної плати зникне потреба у поповненні картки для розрахунків і плати за посилки.

А оформити картку NovaPay можна за кілька кліків, пройшовши швидкий онбординг у застосунку або відділенні. Пластикову версію картки можна замовити в будь-який зручний час: доставка Новою поштою в межах України буде безплатною.

Нагадаємо

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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