Відтепер власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця. Оформити це можна в застосунку — створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Щоб оформити заяву для бухгалтера необхідно:

у застосунку NovaPay перейти у налаштування картки;

обрати розділ «Виписки та довідки» та вид заяви для отримання заробітної плати у NovaPay: електронна або паперова;

заповнити поле «Роботодавець», інші особисті дані підтягуються в заяву автоматично;

сформувати електронну заяву і підписати за допомогою Дія.Підпис; паперову — отримати в форматі pdf та роздрукувати.

Головні переваги додатка, які відзначають користувачі:

20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки Нової пошти та комісії з післяплати;

вигідні тарифи, адже перекази з картки NovaPay на інші українські банки — без комісій: за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн;

зняття готівки у відділенні Нової пошти за штрихкодом із додатка NovaPay, а також у будь-якому банкоматі в Україні (до 50 000 грн) — без комісії;

можливості для інвестицій — у додатку можна придбати власні облігації NovaPay із вигідною ставкою й самостійним вибором терміну.

Таким чином, для клієнтів NovaPay, що вже користуються перевагами фіолетового додатку, після переведення заробітної плати зникне потреба у поповненні картки для розрахунків і плати за посилки.

А оформити картку NovaPay можна за кілька кліків, пройшовши швидкий онбординг у застосунку або відділенні. Пластикову версію картки можна замовити в будь-який зручний час: доставка Новою поштою в межах України буде безплатною.

Нагадаємо

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.