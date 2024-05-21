Європейський інвестбанк профінансує будівництво «залізного купола» для Польщі

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Польщі 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск.

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Він оголосив про угоду щодо позики на польський супутниковий компонент у межах європейського «щита» протиракетної оборони (ПРО).

«Йдеться про 300 млн євро, значну суму, завдяки якій наш план побудови залізного купола над Польщею та Європою просунувся на крок уперед», — заявив Туск.

Через кілька днів Туск разом з іншими європейськими прем'єрами планує представити проєкт будівництва «залізного купола» над Європою.

У квітні можливість створення «залізного купола» для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен.

Президент Польщі Анджей Дуда критикував ідею участі Польщі у програмі, називаючи її «німецьким бізнес-проєктом». У відповідь Туск сказав, що для нього не має значення, «хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони», а важливо, щоб Польща була у більшій безпеці.

Залізний купол — це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна у світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення та знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.