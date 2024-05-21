Курс валют на 21 травня: долар та євро в банках подорожчали на 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро додало 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−40,00 грн. Євро купують за 42,80 грн, а продають за 43,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,95−40,05, євро — 43,38−43,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,67−39,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,09−43,09 грн/євро.

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