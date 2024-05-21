Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 380 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 495 070 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 травня 2024, 8:20
Втрати ворога за 20 травня: 1 380 російських окупантів, 15 танків та 54 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 495070 (+1380) осіб,
- танків — 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 14699 (+34) од,
- артилерійських систем — 12779 (+42) од,
- РСЗВ — 1077 (+1) од,
- засоби ППО — 811 (+4) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10290 (+54),
- крилаті ракети — 2207 (+2),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17383 (+72) од,
- спеціальна техніка — 2085 (+6)
Джерело: Мінфін
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