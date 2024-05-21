На Уолл-стріт назвали найнебезпечніші акції на американському ринку

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Що кажуть експерт

Він вважає, що ціна таких паперів хоч і не впаде до нуля, але, швидше за все, значно знизиться, тому що їхня ринкова оцінка невиправдано висока в порівнянні з дуже поганими грошовими потоками і прибутком.



Раніше акції мережі магазинів відеоігор GameStop входили до списку «акцій-зомбі» (Zombie Stock), ціна яких, швидше за все, впаде до $0, повідомив експерт.

На його думку, таким компаніям не вистачає грошей, щоб підтримувати витрати коштів протягом дуже довгого часу, і вони, швидше за все, збанкрутують або будуть змушені залучити новий капітал, який значно розмиє частки акціонерів.

З 2022 року компанія GameStop залучила понад $1 млрд внаслідок розміщення акцій, зазначив Трейнер. Хоча фундаментальні показники акцій покращилися, GameStop все ще перебуває у небезпечній зоні, повідомив він.



Папери GameStop — це так звані мемні акції, які стали популярними завдяки соціальним мережам, у тому числі Reddit та X (колишня Twitter). Ці папери залучили роздрібних інвесторів, які прагнуть отримати швидкий прибуток. У січні 2021 року папери мережі магазинів GameStop за два тижні подорожчали з $20 до $483 і отримали прізвисько мемних.



У п'ятницю, 17 травня акції GameStop обвалилися на премаркеті на 17% після того, як компанія подала нову заявку на продаж цінних паперів. Компанія заявила, що це може бути змішана пропозиція звичайних акцій, привілейованих акцій та депозитарних акцій, варрантів, договорів купівлі-продажу, паїв та прав підписки, які можуть бути конвертовані у звичайні акції. Суму розміщення компанія не розкрила.



Мемними називають акції, котирування яких цілеспрямовано розганяються приватними інвесторами поза межами прив'язки до фундаментальних показників бізнесу. У 2021 році користувачі форуму Reddit розігнали вартість акцій мережі магазинів відеоігор GameStop, мережі кінотеатрів AMC та інших компаній. Так вони хотіли покарати великі хедж-фонди, які ставили те, що акції компаній подешевшають.



Розгін котирувань призвів до так званого шорт-сквізу — ситуації, в якій інвестори, які поставили на зниження котирувань і відкрили короткі позиції, змушені купувати папери, ціни на які, всупереч їхнім очікуванням, почали зростати. Така ситуація ще більше розганяла мемні акції, які дорожчали на сотні відсотків.



Девід Трейнер назвав ще кілька популярних акцій, щовходять до списку небезпечних паперів. Серед них — папери мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings, акції сервісу доставки їжі DoorDash, папери онлайн-брокера Robinhood, акції канадського виробника каннабісу Tilray Brands та папери виробника замінників м'яса на рослинній основі Beyond Meat.



Трейнер вважає, що акції мережі AMC не повинні коштувати навіть $1 за папір. У четвер, 16 травня, папери мережі кінотеатрів закрилися на рівні 4,63 дол.



Основні результати звіту сервісу доставки їжі DoorDash за перший квартал можуть, на перший погляд здатися позитивними, але вони маскують збиткову природу його бізнесу, що триває, розповів експерт. Він послався на погіршення основних показників, у тому числі на нестабільні витрати і постійне спалювання коштів.



Сервіс Robinhood з 2020 по 2022 рік витратив $7,8 млрд вільного грошового потоку без урахування придбань. «Залучення додаткового капіталу для фінансування цього прибуткового бізнесу, швидше за все, коштуватиме дорого, особливо в умовах охолодження ринку криптовалют та уповільнення зростання Robinhood», — сказав Трейнер. Зростання Robinhood значно сповільнилося, що додає побоювань щодо витрат.