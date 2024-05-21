Катарський Lesha Bank купив колишню «дочку» Сбєрбанку в Казахстані за $146,6 млн

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Що відомо

«31 березня 2024 року між Lesha Bank та АТ «НУХ «Байтерек» укладено договір купівлі-продажу на придбання всього статутного капіталу Bereke Bank в Республіці Казахстан за ціною 65 млрд тенге ($146,6 млн). До угоди застосовуються попередні умови, які сторони повинні виконати для завершення угоди купівлі-продажу, включаючи попередню умову для набуття чинності угоди через отримання від холдингу «Байтерек» необхідного схвалення», — повідомив Lesha Bank і додав, що це схвалення отримано.

Нагадаємо

Lesha Bank заявив про плани купівлі у холдингу «Бейтерек» 100% акцій неназваного казахстанського банку 14 лютого 2024 року. При цьому раніше голова Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова заявляла про інтерес інвестора з Катару до Bereke Bank. Наголошувалося, що ціна операції визначиться за підсумками оцінки банку з боку катарського інвестора.

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Інтерес до купівлі Bereke Bank виявляли Європейський банк реконструкції та розвитку, інвестори з ОАЕ, Катару та банки Грузії.