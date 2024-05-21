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21 травня 2024, 11:36

Катарський Lesha Bank купив колишню «дочку» Сбєрбанку в Казахстані за $146,6 млн

Катарський Lesha Bank LLC придбав казахстанський Bereke Bank, колишню «дочку» російського Сбєрбанку, повідомила пресслужба катарської кредитної організації.

Катарський Lesha Bank LLC придбав казахстанський Bereke Bank, колишню «доньку» російського Ощадбанку, повідомила прес-служба катарської кредитної організації.

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Що відомо

«31 березня 2024 року між Lesha Bank та АТ «НУХ «Байтерек» укладено договір купівлі-продажу на придбання всього статутного капіталу Bereke Bank в Республіці Казахстан за ціною 65 млрд тенге ($146,6 млн). До угоди застосовуються попередні умови, які сторони повинні виконати для завершення угоди купівлі-продажу, включаючи попередню умову для набуття чинності угоди через отримання від холдингу «Байтерек» необхідного схвалення», — повідомив Lesha Bank і додав, що це схвалення отримано.

Нагадаємо

Lesha Bank заявив про плани купівлі у холдингу «Бейтерек» 100% акцій неназваного казахстанського банку 14 лютого 2024 року. При цьому раніше голова Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова заявляла про інтерес інвестора з Катару до Bereke Bank. Наголошувалося, що ціна операції визначиться за підсумками оцінки банку з боку катарського інвестора.

Читайте: Сбєрбанк продає «дочку» у Казахстані

Інтерес до купівлі Bereke Bank виявляли Європейський банк реконструкції та розвитку, інвестори з ОАЕ, Катару та банки Грузії.

Джерело: Мінфін
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