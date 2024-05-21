Країни «Рамштайну» вже виділили Україні $95 мільярдів військової підтримки — міністр оборони США

Країни формату «Рамштайн» загалом виділили $95 мільярдів військової підтримки Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Укрінформ.

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Допомога Україні

«Наші колеги-члени Контактної групи продовжують активізуватися для того, щоби задовольнити найбільш нагальні потреби України. Разом вони виділили понад $95 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року», — зауважив міністр оборони США.

Він підкреслив, що захист Української держави підтримують всі пів сотні країн, які входять до Контактної групи, «і ми продовжимо надавати Україні підтримку, якої вона потребує».

Крім того, Остін підкреслив рішучу налаштованість Сполучених Штатів передавати допомогу Україні та вкотре висловив переконання, що ця підтримка змінить ситуацію на полі бою.

Остін підкреслив, що наступні тижні й місяці будуть вирішальними.

«Тому ми продовжимо діяти рішуче. Виживання та успіх України є ключовими для безпеки України, безпеки Європи, глобальної безпеки та безпеки Америки», — наголосив Остін.