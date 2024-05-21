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21 травня 2024, 8:34

Країни «Рамштайну» вже виділили Україні $95 мільярдів військової підтримки — міністр оборони США

Країни формату «Рамштайн» загалом виділили $95 мільярдів військової підтримки Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Укрінформ.

Країни формату «Рамштайн» загалом виділили $95 мільярдів військової підтримки Україні.
Фото:epravda

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Допомога Україні

«Наші колеги-члени Контактної групи продовжують активізуватися для того, щоби задовольнити найбільш нагальні потреби України. Разом вони виділили понад $95 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року», — зауважив міністр оборони США.

Він підкреслив, що захист Української держави підтримують всі пів сотні країн, які входять до Контактної групи, «і ми продовжимо надавати Україні підтримку, якої вона потребує».

Крім того, Остін підкреслив рішучу налаштованість Сполучених Штатів передавати допомогу Україні та вкотре висловив переконання, що ця підтримка змінить ситуацію на полі бою.

Остін підкреслив, що наступні тижні й місяці будуть вирішальними.

«Тому ми продовжимо діяти рішуче. Виживання та успіх України є ключовими для безпеки України, безпеки Європи, глобальної безпеки та безпеки Америки», — наголосив Остін.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Rubi0
Rubi0
21 травня 2024, 9:08
#
А что мешало выдать эти колоссальные ресурсы в скажем так спокойное время 2014−2022 на развитие страны и улучшение гражланскнй инфраструктуры?
+
0
Exba
Exba
21 травня 2024, 9:27
#
Во первых коррупция. Во вторых другие страны нам ничем не обязаны
+
0
SamBB
SamBB
21 травня 2024, 9:36
#
Нехило прибарахлились слуги, ''внукам хватит''.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 травня 2024, 10:59
#
95 лярдів на розпил 95 кварталу? Символічно.
Але віз і досі там. Вірніше — навіть назад трішки відкотився.
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