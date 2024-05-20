Банки в росії масово закривають відділення

Падіння прибутків змушує російські банки скорочувати мережу своїх відділень у країні. Сумарно у квітні було закрито 101 офіс. До 1 травня кількість відділень знизилася до 24 347, в основному через Сбербанк , який ліквідував відразу 49 філій. Про це пише The Moscow Times.

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Найбільше постраждала Томська область, яка втратила 12 банківських офісів. Далі йдуть Татарстан (-10) та Санкт-Петербург (-9). Однак, якщо брати перші чотири місяці цього року, безумовним лідером антирейтингу став Ставропольський край, де закрилися 64 банківські відділення. Загалом за цей період кредитні організації ліквідували 171 офіс.

За весь 2023 рік в росії було відкрито лише одне банківське відділення. Проте такі структури активно створювалися на окупованих територіях України. Так, Промзв'язокбанк, ЦМРБанк, «ІС Банк» та «РостФінанс» відкрили там 296 своїх філій. Загалом станом на 1 травня у цих регіонах працюють 503 банківські відділення.

Прибуток 20 російських банків із топ-50 різко знизився у першому кварталі 2024 року. Зокрема, у Пошта-банку вона впала в 31,2 раза (до 190 млн руб.), банку «Зеніт» — у 7,5 раза (до 174 млн), ХКФ-банку — у 5,5 раза (до 815 млн). Прибуток Альфа-банку скоротився більш ніж утричі, до 8,5 млрд руб., ВТБ і Радкомбанку — в 2,8 рази, до 35,2 млрд і 11,4 млрд руб. відповідно.

У кредитних організаціях пояснили падіння маржинальності бізнесу санкціями, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як «податок на війну».